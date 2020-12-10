Volvo в ноябре увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Volvo в ноябре реализовали 1030 автомобилей, что на 7,4% выше показателя годичной давности. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года продажи Volvo составили 6899 машин – на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в ноябре стал полноразмерный кроссовер ХС90, разошедшийся в количестве 378 единиц (+72,6%). Второй результат по объему продаж показал среднеразмерный кроссовер ХС60, на котором остановили свой выбор 322 покупателя (-12,5%). Замыкает тройку лидеров Volvo на этот раз универсал повышенной проходимости Volvo V60 Cross Country – в прошлом месяце было реализовано 125 таких машин против 16 единиц годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo в четвертом квартале 2021 года планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Какие модели других марок можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volvo