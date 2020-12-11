Toyota представит новый электрический кроссовер в 2021 году

Японский автопроизводитель Toyota в 2021 году представит новый электрический среднеразмерный кроссовер, который станет первой моделью марки на электромобильной платформе e-TNGA. Компания планирует продавать эти машины на рынке Европы, где подобный формат становится все более популярным, пишет издание "Авторевю".

Модульная платформа e-TNGA подразумевает заднюю многорычажную подвеску, а по сравнению с исходной архитектурой TNGA она серьезно доработана и усилена для установки под днищем тягового аккумулятора. В разработке нового электромобиля также принимают участие инженеры Subaru, ведь в ее модельной гамме появится аналогичный паркетник Evoltis, который будет построен на той же архитектуре. Серийное производство машин будет налажено на отдельном заводе в Японии, однако в продажу они поступят только через пару лет.

Впоследствии гамма электромобилей на платформе e-TNGA будет включать седан, минивэн и большой кроссовер, а также компактную модель, созданную совместно с компанией Suzuki. Все они будут представлены в ближайшие несколько лет.