Tesla установила рекорд продаж в Китае

Компания Tesla в ноябре установила новый рекорд продаж на китайской рынке, реализовав 21 604 электромобиля. Это стало рекордным показателем для бренда, который занимает первое место в сегменте электрокаров, пишет агентство "Прайм".

Как отмечается, доля Tesla стабильно увеличивалась в Китае после того, как около года назад в стране начались продажи электромобилей местного производства. При этом конкуренция в премиальном сегменте электрокаров в Китае только усиливается. Основные конкуренты, Nio и Xpeng Inc., привлекают все больше автовладельцев.

Между тем, в октябре компания Tesla снизила начальную стоимость собираемых в Шанхае автомобилей Model 3 на 8% после предоставления ей правительством КНР субсидий для производителей экологичных транспортных средств. Цена базовой модели Tesla Model 3 китайского производства, благодаря полученной помощи от властей КНР, опустилась до 249,9 тыс. юаней (36,8 тыс. долларов). До этого последний раз цена на этот электрокар корректировалась в мае текущего года, тогда за счет субсидий компании удалось снизить стоимость автомобиля с 291,8 тыс. до 271,55 тыс. юаней (с 42 тыс. до 39 тыс. долларов).

Завод в Шанхае - единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в июле 2018 года. Tesla планирует постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около 7,2 млрд долларов).