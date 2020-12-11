Suzuki в ноябре снизила продажи в России на 8%

Российские дилеры Suzuki в ноябре реализовали 855 автомобилей – это на 8% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 7083 машины, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в ноябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 557 экземпляров (-14%). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрал 181 покупатель, что в 3,6 раза выше показателя годичной давности. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 117 автомобиль (-46%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в следующем году не запланировано.

Но что касается ожидаемых новинок от других марок - информацию о них можно посмотреть в «Календаре новинок».

Фото: Suzuki