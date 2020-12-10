Минпромторг вновь предлагает отложить уплату утилизационного сбора

Минпромторг предлагает отложить уплату утилизационного сбора в бюджет за четвертый квартал до 1 апреля 2021 года. Отсрочка касается только концернов, заключивших СПИК, пишет газета «Коммерсант».

Сейчас такая мера уже действует на платежи за первый и второй кварталы – их нужно уплатить до 20 декабря. Она не касалась сбора за третий квартал: за него крупнейшие концерны традиционно платят не в течение 45 дней после конца периода, а в течение 90 дней, говорят источники в отрасли.

Как заявляли весной в Минпромторге, отсрочка по уплате утильсбора должна помочь частично решить проблему острого дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя. Сейчас приводятся те же аргументы, но новый перенос сроков никак не затрагивает предыдущие периоды. То есть фактически все платежи с января по сентябрь должны поступить в бюджет в течение декабря. При этом новая отсрочка фактически сдвигает срок уплаты сбора за октябрь–декабрь примерно на 1,5 месяца.

Напомним, утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Сбор платится с каждой выпущенной в РФ или ввезенной в страну машины, однако концернам, подписавшим специнвестконтракт (СПИК, дает льготы в обмен на инвестиции), то есть практически всем крупным игрокам, его компенсируют через так называемые промсубсидии. С нынешнего года только 50% от их общего объема выплачиваются автоматически, остальная часть компенсаций привязана к уровню локализации. На этом фоне даже основные иностранные концерны, локализованные в России, начинают терять средства. Источники в отрасли сравнивали утильсбор в нынешнем виде с налогом на производство. При этом с января 2021 года запланировано очередное повышение ставок утильсбора, которое составит в среднем 30%, что вновь окажет давление на рынок.

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