Mitsubishi показала фотографию нового Outlander

Компания Mitsubishi представила первое официальное изображение кроссовера Outlander следующего поколения. Автомобиль дебютирует сначала в США, Канаде и Пуэрто-Рико в феврале 2021 года, а вскоре появится и на рынках других стран, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Дизайн экстерьера нового Outlander усовершенствован благодаря новой генерации концепции Dynamic Shield. Новое осмысление внешнего облика Outlander, от размеров до интерьера, предвосхищает дальнейший вектор развития Mitsubishi Motors в этой области и будущее модельного ряда марки.

«Новый Outlander – это первая модель, олицетворяющая следующее поколение дизайна Mitsubishi, и лидер нашей дизайнерской стратегии», – отметил генеральный директор подразделения дизайна Mitsubishi Motors Сейдзи Ватанабэ.

Стоит отметить, что кроссовер Mitsubishi Outlander производится на заводе «ПСМА Рус» в Калуге и является самой продаваемой моделью Mitsubishi в нашей стране. Ранее компания Mitsubishi рассказала о новинках, которые представит на российском рынке в 2021 году. Так, весной будущего года в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Кроме того, в первом полугодии до России доберется рестайлиговый кроссовер Eclipse Cross.

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