Корпоративные покупки автомобилей снизились на 15%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2020 года корпоративные клиенты (юридические лица) в России приобрели около 164 тыс. новых легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем год назад. Эксперты агентства отмечают, что на долю юрлиц приходится 14% от общего числа купленных машин, или каждая седьмая.

Наибольшей популярностью здесь пользовалась отечественная марка LADA, показатель которой составил почти 26 тыс. единиц – на 1% меньше, чем в январе – октябре 2019 года. Второе место занимает немецкий Volkswagen (15,6 тыс. шт.; -19%), на третьем – корейская KIA (15,3 тыс. шт.; -23%). В пятерку лидеров среди брендов также попадают японская Toyota (14,5 шт.; -14%) и французский Renault (12,3 тыс. шт.; -18%).

В модельной структуре корпоративных покупок лидерство принадлежит Volkswagen Polo – за 10 месяцев юридические лица приобрели 10,1 тыс. экземпляров этой модели. На второй позиции находится LADA Largus с результатом 10 тыс. единиц. Далее следуют Toyota Camry (6,3 тыс. шт.) и KIA Rio (6 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров Renault Logan (5,6 тыс. шт.).

Более подробная информация по покупкам автомобилей российскими компаниями содержится в «Ежемесячной статистике учета ТС на балансе юридических лиц», подготовленной экспертами «АВТОСТАТ».

Фото: Каркаде