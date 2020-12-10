Власти Германии увеличат поддержку автопрома

Германия выделит на поддержку автомобильной отрасли страны в условиях пандемии COVID-19 еще 3 млрд евро. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. В результате общий объем поддержки автопроизводителей составит около 5 млрд евро, пишет агентство "Интерфакс".

Зайберт обосновал необходимость предоставления средств "долгосрочными структурными изменениями", которые, по его словам, сопряжены с "большими трудностями". В то же время он отметил, что "после резкого падения продаж в первом полугодии" отрасль сейчас демонстрирует "первые признаки восстановления".

Из объявленной суммы 1 млрд евро поступит в так называемый фонд будущего автомобильной промышленности, который предназначен для финансирования среднесрочных и долгосрочных стратегий трансформации данного сектора. В этих целях должно быть усилено сотрудничество между отдельными структурами на федеральном, земельном и региональном уровне, а также между представителями бизнеса, профсоюзов и научной сферы.

Берлин еще летом продлил до конца следующего года компенсационные выплаты покупателям автомобилей с электрическими и гибридными двигателями, теперь же решено продлить их до 2025 года.

Продление выплат – это помощь в защите климата и экономическом развитии, заявила глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер. "Каждую неделю благодаря нам на улицах Германии появляются 12 тысяч новых электромобилей", - отметила она.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили немецких марок, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».