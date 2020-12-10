Mercedes-Benz отзывает автомобили в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 3 автомобилей Mercedes-Benz B-Класса, изготовленных с октября по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва является возможное несоответствие предписаниям сварных швов на каркасе передних сидений, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будут заменены каркасы сидений. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в ноябре компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 27 кроссоверов Mercedes-Benz GLB-Класс, изготовленных с мая 2019-го по март 2020 года. Причина отзыва: наружная облицовка спойлера могла быть не приварена, либо не полностью приварена к основному кронштейну. На всех автомобилях должен быть проверен задний спойлер и, при необходимости, заменен.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: AutoWP.ru