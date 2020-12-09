На заводе «ЛАДА Запад Тольятти» сменился руководитель

Генеральным директором ООО «ЛАДА Запад Тольятти» с 19 декабря 2020 года назначен Юрий Скульский, ранее занимавший должность директора по персоналу этого предприятия. На новом посту он сменит Ромуальда Рытвински, который руководил компанией с 2015 года и принял решение развивать свою карьеру за пределами периметра Группы АВТОВАЗ, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, в декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. С июля 2020-го предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпускает внедорожники Niva под маркой LADA.

Стоимость LADA Niva начинается от 738 тыс. рублей в базовой комплектации Classic. Для модели предлагаются обогрев ветрового стекла и передних сидений, системы «ЭРА-Глонасс» и ABS, камера заднего вида, датчики парковки, подушки безопасности. В исполнении Off-road стоимостью от 824 тыс. рублей оснащение внедорожника дополняют шноркель, внедорожные шины и пластиковый обвес. Под капотом LADA Niva установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

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