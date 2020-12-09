«Китайское нашествие». Эксперты оценили новинки 2020 года

В рамках очередного выпуска «Экспертной кухни», которая выходит на канале «Автостат ТВ», эксперты нашего агентства и приглашенные гости обсудили новинки, которые пришли на российский рынок в 2020 году. Особое внимание они уделили компаниям из КНР, которые, между прочим, демонстрируют заметный рост на падающем российском рынке.

В «Экспертной кухне» в этот раз принимали участие: Сергей Целиков, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ»; Сергей Удалов, исполнительный директор агентства; Игорь Бурцев, известный автомобильный обозреватель из Самары; Кирилл Зайцев, редактор раздела «Авто» на портале 66.ru; Елена Лазарева, руководитель проектов компании «Автостат-Медиа».

Собравшиеся отметили, что в 2020 году на российском рынке появилось порядка 15 новых моделей. Особенно активно себя проявляли китайские производители: благодаря им россияне получили возможность познакомиться с такими новинками, как Chery Tiggo 7 Pro, Changan CS75FL, Geely Coolray, Geely Tugella и другие. Эксперты даже в шутку окрестили такое внимание к нашему рынку «китайским нашествием».

Любопытно, что, говоря об одних новинках, участники беседы отметили, что их в России нужно продавать «только стоя» (не допуская покупателей до нормальных тестов, потому что во время движения машины сразу вылезут ее недостатки), зато про другие можно, как оказалось, говорить долго, вкусно и даже с восторгом.

Так, например, по поводу Coolray на «Кухне» звучали такие оценки: «На удивление правильная, энергоемкая подвеска. Руль нормально настроен. В трассовых моментах есть какие-то вопросики, но на «пересеченке» на нем можно ехать как на раллийной машине, сохраняет управляемость даже на отвратительной дороге», «Его все хотят, и в комментариях пишут, что он реально «рвет» все машины своего класса. И за свои деньги – он очень быстрый», «У него много мелочевки какой-то по дизайну, очень аккуратной – то, что любят ваго-потребители. Стыки правильные, дисплей опять же… большой основной. Плюс есть вот эти все веселые картинки камеры трехмерного кругового обзора...».

А вот купе-кроссовер Tugella получил следующие отзывы: «Люкс» сразу видно. По материалам, по исполнению, а главное – по платформе, по походке, по динамике и рулежке, по шумоизоляции, по электронным системам, по дисплеям – по всему. В общем, Tugella, если бы не общая китайская репутация, могла бы сейчас «сделать» большинство популярных кроссоверов на рынке».

Не удивительно, считают эксперты, ведь модель создана на «вольвовской» базе. По геометрии Tugella практически не отличается от Volvo XC 40, да и мотор у нее Т5 (который давно идет на Volvo). А что касается дизайна – вся машина спроектирована в Гётеборге. И, вероятнее всего, дизайном занимались экс-дизайнеры Volvo – так же, как и дизайном всех последних Geely, начиная с Atlas. Не исключено, что и по части инжиниринга все создавалось в лучших европейских центрах. И сборка получается европейская (завод в Белоруссии). Эксперты даже поудивлялись, что, получив такой замечательный автомобиль в модельную линейку, представители Geely скромно заявили о планах продавать в России всего около 200 таких автомобилей в месяц.

В этом выпуске «Экспертной кухни» ее участники поговорили и о других новинках 2020 года, не только китайских. Полная запись передачи доступна по ссылке.

Фото: Geely