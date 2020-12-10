Дилеры рассказали, ждать ли скидок на автомобили в декабре

Как известно, декабрь традиционно является периодом распродаж автомобилей уходящего года выпуска, когда дилеры предлагают наибольшие скидки. Однако в условиях сохраняющегося дефицита на авторынке рассчитывать на дисконт сегодня особо не приходится.

Как считает генеральный директор ГК «АВТОDOM» Андрей Ольховский, в этом году клиентам не стоит рассчитывать на большие скидки, потому что спрос на наиболее ликвидные и востребованные модели сильно превышает предложение. Более актуальный вопрос на сегодняшний день – это наличие автомобиля в нужной комплектации и выбранном цвете. Если по каким-то брендам у дилеров останется пул машин, поступивших к ним на склады по «старым» ценам, то возможны дополнительные выгоды для клиентов, но это будут точечные предложения.

«В этом декабре мы не ждем тотальных распродаж, поскольку доступность автомобилей по-прежнему ограничена во многих брендах. Тем не менее, условия сделки всегда индивидуальны и обсуждаются с каждым покупателем. Основанием для предоставления специальных условий покупки может стать, например, оформление кредита или сдача предыдущего автомобиля в трейд-ин», – отмечает директор по маркетингу компании «РОЛЬФ» Виталий Шония.

По словам владельца федеральной сети автоцентров по продаже автомобилей с пробегом «АВТОСЕТЬ.РФ» Руслана Абдулнасырова, несмотря на текущую ситуацию на рынке и дефицит автомобилей, автопроизводители не забывают о клиентах и делают хорошие маркетинговые акции. Например, при покупке автомобилей KIA Rio можно получить в подарок зимнюю резину + полис КАСКО.

«Конечно же, мы как дилер, стараемся всегда подобрать оптимальное решение для клиента, а в текущей ситуации советуем не откладывать покупку. Ждать распродаж точно не надо, время для покупки автомобиля по привлекательной цене стремительно уходит. Мы ожидаем роста цен в дальнейшем, по нашим оценкам – от 3% до 10% в зависимости от марки», – говорит директор по развитию и инновациям «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

Подробнее о ситуации с распродажами на российском авторынке и дальнейшей динамике цен на новые автомобили – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: KIA