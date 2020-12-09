Какие 5-летние автомобили имеют лучшую остаточную стоимость?

В рамках очередного исследования «Residual value» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали остаточную стоимость автомобилей в возрасте 5 лет и определили лучших из них в каждом сегменте.

Так, в сегменте В наибольшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2020 года имеет хэтчбек Hyundai Solaris с мотором 1,6 л и «автоматом». Через 5 лет после покупки показатель этой модели равен 88,1%, т.е. потеря первоначальной цены составляет менее 12%.

Среди 5-летних моделей SUV (B) лидером является кроссовер Renault Duster, оснащенный двигателем 1,6 л, механической КП и передним приводом. Его результат – 85,7%.

В премиум-классе можно выделить заднеприводный Porsche Boxster с мотором 2,7 л и АКП. Эта модель с индексом остаточной стоимости в 89,5% стала лучшей среди купе и кабриолетов.

Более подробную информацию об итогах исследования «Residual value», а также результаты других 5-летних автомобилей, можно узнать здесь.

Фото: Renault.