Nissan обновил компактный кроссовер Kicks для американского рынка

Компания Nissan представила обновленный компактный кроссовер Kicks для североамериканского рынка.

Как пишет портал Autonews.ru, внешне кроссовер практически не отличается от рестайлинговой модели для Юго-Восточной Азии, представленной шестью месяцами ранее. Основными дизайнерскими изменениями стала двойная радиаторная решетка V-motion, более узкая светодиодная фронтальная оптика, а также передний бампер с более выраженными гранями.

В стандартное оснащение Nissan Kicks вошел информационно-развлекательный комплекс с семидюймовым сенсорным дисплеем, Apple CarPlay и Android Auto, а в качестве опции доступен экран диагональю восемь дюймов. Впервые в салоне появились USB-разъемы стандарта Type-C. За дополнительную плату кроссовер можно оснастить, например, задними дисковыми тормозами и адаптивным круиз-контролем.

Как и прежде, в США Nissan Kicks будет доступен с 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем, развивающим 124 л.с. и 155 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с вариатором Xtronic, передающим тягу на передние колеса.

Напомним, в некоторых странах Nissan Kicks предлагают с новым 1,33-литровым турбомотором совместной разработки с Daimler, который в России известен по кроссоверам Renault Arkana и Kaptur, а также «младшим» переднеприводным моделям Mercedes-Benz. К примеру, на обновленном Nissan Kicks для Индии этот агрегат выдает выдает 156 л. с. и 254 Нм крутящего момента. Двигатель работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с вариатором.

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