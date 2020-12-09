АВТОВАЗ сократит число версий LADA Vesta cо 122-сильным мотором 1.8

АВТОВАЗ в течение 2020 года планомерно выводил 1,8-литровый двигатель (122 л.с.) из линейки LADA Vesta, в результате этот агрегат останется только для Cross-версий. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, пояснив, что мотор ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. оказался не так востребован на седанах и универсалах Vesta, как 1,6-литровый двигатель. Между тем, пока модификация с таким силовым агрегатом доступна на сайте АВТОВАЗа: цены на седан Vesta с мотором 1.8 (122 л.с.) начинаются от 815,9 тыс. рублей, а на Vesta SW – от 858,9 тыс. рублей.

Напомним, в ноябре нынешнего года стало известно, что АВТОВАЗ доработал 1,8-литровый двигатель: в конструкцию головки блока цилиндров (ГБЦ) были внесены изменения. А незадолго до этого, в июле 2020 года, завод начал устанавливать на мотор 1.8 новые трубки топливной системы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре завод «ЛАДА Ижевск» начал производство моделей LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении [BLACK]. Стоимость седана LADA Vesta Cross [BLACK] составляет 858,9 тыс. рублей с механической коробкой передач и 943,9 тыс. рублей с автоматической трансмиссией. Универсал LADA Vesta SW Cross [BLACK] предлагается по цене от 901,9 тыс. рублей с МКП и 986,9 тыс. рублей с АТ.

По итогам 11 месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 96088 машин (-4%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta). При этом в настоящее время половина продаж LADA Vesta приходится на модификации с типом кузова SW.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели LADA можно в каталоге «Цена Авто».