Автодилеры прогнозируют ослабление спроса и ждут господдержки

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) полагает, что повышенный клиентский спрос на машины, который наблюдается во второй половине этого года, в начале следующего начнет замедляться.

«На сегодня перспективы следующего года смотрятся очень осторожно. Потому что у нас есть ощущение, что этот необычный повышенный клиентский спрос, который во втором полугодии на рынке России наблюдается, он выдыхается. И есть предположения, что в первом квартале следующего года ситуация резко изменится с потребительским спросом, и потребуется дополнительное стимулирование, чтобы его как-то сохранить, чтобы не было падения к первому кварталу прошлого года», - заявил президент РОАД Вячеслав Зубарев, которого цитирует агентство «Финмаркет».

Чтобы пройти следующий год «более достойно» и восстановить рынок, его участникам потребуется приложить усилия, считает В.Зубарев. «Безусловно, нужно взять под контроль затраты и продолжить работу по сближению с производителем, чтобы избежать ненужных затрат. И, безусловно, мы рассчитываем на поддержку государства, прежде всего в той части, которая стимулирует клиентский спрос. Это два ключевых направления, от которых будет зависеть, насколько будет успешен следующий год», - полагает глава РОАД.

Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель добавил, что глобально поддержать авторынок могут стабильность законодательства и налоговой политики, а также требований по локализации.

По оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году автомобильный рынок в России может составить 1,35 млн новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5 – 6% относительно нынешнего года. Как отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарёв, в основу расчетов был положен прогноз Минэкономразвития и основные макроэкономические показатели на 2021 год. Согласно этому прогнозу, в следующем году должно происходить восстановление российской экономики. Поэтому есть определенные основания рассчитывать на то, что в 2021 году рынок будет чувствовать себя лучше, чем в 2020-м. Напомним, что в нынешнем году падение рынка ожидается на 7 – 10%.

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