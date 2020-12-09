Genesis представил новый среднеразмерный кроссовер GV70

Марка Genesis представила новый среднеразмерный кроссовер GV70, который стал второй моделью SUV после флагманского GV80.

Как сообщает пресс-служба Genesis, экстерьер GV70 получил такие характерные для Genesis детали как радиаторная решетка Crest Grille, повторяющая формы логотипа Genesis, и фары Quad Lamps в виде двух тонких, растянутых в динамике, светодиодных линий, эффектно дополняющих рельефные изгибы боковых поверхностей. Плавная элегантная линия крыши кузова-купе, нисходящая к задним фонарям и подчеркнутая хромированной отделкой, очерчивающей контуры окон дверей и задней стойки, формирует динамичный внешний облик. Система развитых воздухозаборников, а также интегрированные в бампер патрубки выхлопной системы, который получил отделку узором G-Matrix делают внешний вид кроссовера более агрессивным.

Ориентированный на водителя дизайн интерьера GV70, получил минимальное количество кнопок и использование сенсорного LCD-дисплея, а на центральной консоли расположен новый круглый селектор системы Shift By Wire (SBW).

Внешность нового кроссовера со спортивным пакетом отличается затемненной фронтальной частью – решетка радиатора, отделанная темным хромом, особый дизайн бампера, круглые выхлопные патрубки крупного размера, диффузор, окрашенный в цвет кузова, и 19- или 21-дюймовые колесные диски Sport. Интерьер GV70 со спорт-пакетом предлагает покупателям эксклюзивные цветовые комбинации, новый спортивный руль, а также отделку карбоном центральной консоли и дверных панелей, доступную в качестве опции.

Genesis GV70 предлагается с одним из трех двигателей с турбонаддувом – бензиновым 2,5-литровым (304 л.с.), бензиновым 3,5-литровым (380 л.с.) и дизельным 2,2-литровым (210 л.с.). Модель GV70 с полным приводом доступна с системой Multi Terrain Control, которая позволяет выбирать между тремя различными типами дорожных условий – снегом, грязью и песком, и, в зависимости от выбранного режима, корректирует работу трансмиссии и тормозов на бездорожье. Устанавливаемая на GV70 система Preview Electronic Control Suspension оптимизирует работу подвески, используя данные о дорожных условиях, получаемые от навигационной системы и фронтальной камеры.

Новый кроссовер предлагает целый ряд передовых систем, среди которых – контроль дистанции до впереди идущего транспортного средства с функцией автоматического перестроения на другую полосу (Highway Driving Assist II (HDA II)), идентификация по отпечатку пальца, позволяющая быстро и безопасно осуществлять электронные платежи через сервис Genesis Carpay, система оповещения о присутствии пассажиров на задних сидениях, использующая радарные датчики (Advanced ROA).

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