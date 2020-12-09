15 декабря стартует первая в России конференция автоброкеров

На 15 декабря запланировано проведение первой российской конференции автоброкеров «Автоброкер: между перекупом и дилером». Форум, который будет проходит в режиме онлайн, призван оценить и понять, насколько масштабно сегодня это направление на авторынке России и каковы его перспективы - с учетом разнонаправленных тенденций: рынок становится более цивилизованным; официальные дилеры активно развивают продажи автомобилей с пробегом, чему помогает и поддержка дистрибьюторов спецпрограммами; перекупы активизируются, ведь «хорошие свежие автомобили» нужны многим.

Организаторы конференции обещают участие в ней коллег из разных регионов страны, собираются познакомиться с опытом автоброкеров из других стран мира, а также совместно разобрать последние тренды интернет-маркетинга, обсудить возможное сотрудничество. Заявленные темы спикеров говорят сами за себя: «Автоброкер - как новый развивающийся сегмент автомобильного рынка», «Как отобрать клиентов у перекупов: выкуп автомобилей с улиц», «Перекуп: новые реальности», «Эффективное взаимодействие автоброкеров в одной локации», «Работа со страхами покупателя при помощи продленной гарантии» и другие.

Старт конференции - 15 декабря в 10.00 (по московскому времени). Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь.



Фото: АВТОСТАТ