Япония может увеличить субсидии покупателям электромобилей

Япония рассматривает вопрос об увеличении в два раза выплат при покупке электромобиля. Новая система пособий для обладателей электромобилей может начать действовать уже в следующем году, а расходы на нее – включены в третий дополнительный бюджет на текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта 2021 года, пишет агентство "Прайм".

Сейчас при покупке электромобиля владелец получает компенсацию в размере 400 тыс. иен (около 3,8 тыс. долларов). Это значительно ниже уровня компенсаций, принятого в европейских странах.

Планируется увеличить выплаты вдвое, но только в том случае, если для зарядки аккумулятора используют возобновляемые виды энергии. Например, дом или офис оснащен солнечными батареями и сам генерирует энергию. Как отмечается, сейчас возобновляемые виды энергии в частных домах стоят столько же, а то и на 20-30% дороже, чем традиционные. Мера призвана стимулировать также и внедрение экологически чистых видов энергии.

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