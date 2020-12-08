Haval в ноябре увеличил продажи в России на 10%

Российские дилеры Haval в ноябре реализовали 1628 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года в России было продано 14879 кроссоверов и внедорожников марки (+49%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в ноябре остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 525 машин. На втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 519 владельцев.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре компания Haval начала строительство завод двигателей в Тульской области. Новое предприятие, чей ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год, будет осуществлять сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Полный список дилеров Haval (и не только Haval) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».