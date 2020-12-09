Прогноз «АВТОСТАТ»: в Центральном ФО продажи упадут сильнее, чем на Дальнем Востоке

По итогам 10 месяцев 2020 года в структуре продаж новых легковых автомобилей по регионам сохранялась отрицательная динамика. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».

При этом отмечается, что показатели падения рынка заметно улучшились по сравнению с результатами 9 месяцев. Некоторым регионам даже удалось выйти «в плюс» относительно результатов 2019 года. Такая ситуация наблюдается, например, в Челябинской (+0,8%) и Оренбургской (+2,8%) областях, а также в Приморском крае (+6%).

Однако, о годовых результатах говорить пока рано. Согласно прогнозу рынка в регионах, которые составляют основу для прогнозов в федеральных округах РФ, во всех из них пока просматривается исключительно снижение продаж. При этом диапазон такого падения весьма широк – от 1% до 20%. По итогам года наибольшее падение продаж прогнозируется в Северо-Кавказском и Центральном ФО, а наименьшее – в Уральском ФО и на Дальнем Востоке.

С более подробными выводами экспертов можно ознакомиться в отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».

Фото: Бизнес Кар.