Ferrari привезла в Россию 1000-сильный супергибрид SF90 Stradale

Российский офис Ferrari начал прием заказов на самый мощный серийный суперкар – заряжаемый гибрид SF90 Stradale с 1000-сильной четырехмоторной установкой. Как сообщает портал Motor.ru, поставки Ferrari SF90 Stradale в Россию начнутся в сентябре 2021 года. Пока в нашу страну привезли демонстрационный экземпляр суперкара – предсерийная SF90 Stradale c необычной комбинированной расцветкой кузова выставлена в шоу-руме Ferrari на Рублевке. Познакомиться с автомобилем потенциальные клиенты смогут до 14 декабря.

Клиенты, которые оформят предзаказ до конца декабря, смогут купить купе за 34 млн 030 тыс. рублей, а уже в 2021 году цена базовой версии возрастет до 41 млн рублей. Гибрид Ferrari SF90 Stradale – флагман итальянской марки, поэтому цена новинки высока даже в сравнении с другими суперкарами. Например, купе Ferrari F8 Tributo и Ferrari Roma с похожим по архитектуре двигателем V8 стоят почти вдвое дешевле. Стартовая цена свыше 34 млн рублей делает SF90 Stradale самой дорогой спортивной моделью, которая продается в нашей стране.

Ранее электрифицированная Ferrari SF90 Stradale возглавила неофициальный рейтинг «дальнобойности» суперкаров. Если верить паспортным характеристикам, то полностью заправленный и заряженный 1000-сильный суперкар может проехать на одном баке бензина свыше 1100 км.

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