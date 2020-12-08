40% транспортных средств в России имеет возраст старше 15 лет

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2020 года в России числилось 55,4 млн транспортных средств (легковые, грузовые, легкие коммерческие автомобили, автобусы, мотоциклы). Из них около 22 млн (или почти 40 от общего числа) пребывают в возрасте старше 15 лет.

Рассматривая ситуацию со старением парка более детально (по сегментам), эксперты отметили, что самый возрастной в нашей стране - парк мотоциклов. Здесь 88% техники имеет возраст более 15 лет. Непростое положение и в сегменте грузовых автомобилей: на указанный возрастной диапазон приходится 64% от общего количества таких машин.

Парки оставшихся трех сегментов (автобусы, легкие коммерческие и легковые автомобили), судя по цифрам, выглядят заметно моложе. Так, у LCV на долю автомобилей старше 15 лет приходится 46%, у автобусов - 44%. Самый молодой (на фоне других) - парк легковых автомобилей. Здесь на указанный возрастной диапазон приходится 34% (соответственно 66% - моложе 15 лет).

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Фото: АВТОСТАТ.