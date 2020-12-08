Ford представил самый быстрый электрический кроссовер Mustang Mach-E GT

Компания Ford представила самую мощную и быструю модификацию электрического кроссовера Mustang Mach-E GT, которая получила название Performance Edition. Новинка оснащена модернизированным двигателем, благодаря которому ее динамика стала близка к характеристикам бензиновых суперкаров, пишет портал Autonews.ru.

Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition укомплектован электромотором, развивающим те же 480 л.с., что и на стандартной версии GT, однако максимальный крутящий момент вырос с 814 Нм до 860 Нм. Это позволяет кроссоверу ускоряться с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,5 сек., что на 0,2 сек. быстрее модификации GT. Для сравнения, суперкар Ford Mustang Shelby GT500 нового поколения набирает 60 миль в час за 3,3 секунды. При этом более производительный мотор сказался на запасе хода кроссовера – батарея на 88 кВт/ч позволяет проехать без подзарядки до 375 км вместо 400 км у обычной GT-версии модели.

Кроссовер в исполнении Performance Edition получил 20-дюймовые легкосплавные колеса, тормозные механизмы Brembo с суппортами красного цвета, спортивные сиденья в салоне и алюминиевые вставки на передней панели.

Заказы на Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition начнут принимать весной 2021 года, а начало поставок намечено на лето следующего года. Цены на новинку пока не называют. К примеру, стандартный Ford Mustang Mach-E GT стоит от 60,5 тыс. долларов (4,57 млн рублей).

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