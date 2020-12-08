Changan откроет первый дилерский центр в Красноярске

Красноярская группа компаний «СИАЛАВТО» стала официальным дилером китайского бренда Changan. Информация об этом размещена на официальном сайте дистрибьютора марки, пишет портал «Континент Сибирь».

По словам руководителя отдела маркетинга ГК «СИАЛАВТО» Кристины Максимовой, Changan будет располагаться в одном шоу-руме с «СИАЛАВТО Expert» (салон автомобилей с пробегом). Эта площадка будет постоянным решением для этого бренда. Дилерский центр будет запущен в декабре 2020 года с параллельным приведением внешнего вида салона к стандартам дистрибьютора. Как отметила Кристина Максимова, автомобили Changan уже доступны к заказу, в наличии автомобили появятся в середине декабря.

«СИАЛАВТО» стал первым официальным дилером Changan в Красноярске. Согласно сайту компании, в настоящее время среди городов Сибири у него также есть дилеры в Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Кемерове, Новокузнецке и Абакане. Причем в Новосибирске у марки уже работает сразу двое дилеров.

На сегодня у «СИАЛАВТО» два дилерских центра KIA и два дилерских центра Renault в Красноярске. Также в 2020 году группа компаний вышла с брендом Renault в соседний Абакан.

В настоящее время дилерская сеть Changan насчитывает более 90 автосалонов по всей России и СНГ. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2020 года продажи Changan на российском рынке выросли в 3 раза и составили 6490 автомобилей. Лидерами продаж являются компактный кроссовер Changan CS35 Plus и полноприводный внедорожник Changan CS75FL.

Полный список дилеров Changan (и не только Changan) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».