Renault планирует закрыть завод во Франции

Французский автоконцерн Renault планирует закрыть завод по производству машин в Европе. По данным агентства Bloomberg, это будет сделано, несмотря на сопротивление властей Франции.

Речь идет о заводе в городе Флен-сюр-Сен, который находится в 40 км от Парижа. Почти за 70 лет здесь выпустили 20 различных моделей автомобилей бренда, пишет агентство "Прайм". Сейчас на заводе производят электромобиль Zoe и модель японского гиганта – Nissan Micra.

До 2024 года это предприятие намерены перепрофилировать: на площадке займутся переработкой и модернизацией автомобилей и аккумуляторов. Что касается производства новых машин, то, по заявлениям руководства Renault, электрокары и автомобили, производимые в Флен-сюр-Сен, постепенно перенесут на завод в городе Дуэ (регион О-де-Франс, Франция).

Против этих планов компании выступают местные профсоюзы: они считают, что Renault может сочетать и производство машин во Флен-сюр-Сен, и другие виды деятельности на этом предприятии. Помимо этого, в профсоюзах отмечают, что 75% электрокаров, которые Renault намерена продать через пять лет, будут производиться в других странах, а не во Франции.

"Renault не может уничтожить производственные мощности во Франции и в то же время пользоваться государственной поддержкой", – заявляет Французская демократическая конфедерация труда (CFDT).

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