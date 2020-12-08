КАМАЗ запустил первый в России шеринг самосвалов

КАМАЗ в рамках онлайн-сервиса аренды спецтехники «Спецшеринг» впервые в России запустил грузовой каршеринг – услугу аренды самосвалов. Сейчас сервис аренды самосвалов доступен бизнес-заказчикам в Казани и других городах Татарстана. В первом квартале 2021 года планируется запуск в Москве, далее – открытие в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Прием заявок для клиентов в московском регионе уже открыт, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Сервис аренды самосвалов «КАМАЗ» работает по классической модели шеринга, то есть предусматривается пользование полностью готовым к эксплуатации автомобилем, клиенту надо лишь заправлять его топливом. Также доступна к заказу услуга аренды самосвала с водителем.

Взять в пользование грузовик можно на срок от одного дня до одного года. Автопарк доступных для аренды автомобилей состоит из самосвалов КАМАЗ-65801 грузоподъемностью 32 тонны, одной из самых востребованных моделей в линейке продукции автогиганта. Автомобили предназначены для транспортировки различного рода сыпучих строительных, промышленных и иных грузов.

Шеринг самосвалов включает те же опции, что и шеринг легкового автомобиля. Клиент может не беспокоиться об обслуживании и использовать грузовик как свой собственный. В стоимость аренды включено всё, кроме топлива – автомобиль застрахован ОСАГО и КАСКО, проходит регулярное техническое обслуживание и замену всех расходных элементов.

«Шеринг грузовых автомобилей – это альтернатива лизингу или классической аренде. Клиенту не нужно думать о сложной процедуре приобретения автомобиля, первоначальном платеже и о последующем его содержании. Клиент арендует грузовик для решения краткосрочных бизнес-задач и платит только за это время», – пояснил основатель сервиса «Спецшеринг» Роберт Зайниев.

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