BMW с 1 января повысит цены в России в среднем на 4,5%

Компания BMW Group Россия объявила о повышении цен на автомобили, произведенные с января 2021 года. Среднее повышение составит 4,5%, сообщает пресс-служба баварской марки. При этом изменение цен не коснется подтвержденных клиентских заказов. Как отмечается, BMW Group Россия удалось ограничиться минимальным повышением, а стоимость шести моделей не изменилась.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe с 1 января 2021 года будут начинаться от 2 млн 360 тыс. рублей. BMW 3 серии после повышения цен будет стоить от 2 млн 850 тыс. рублей, а стоимость BMW 4 серии Coupe составляет от 3 млн 430 тыс. рублей. Седан 5 Series можно будет приобрести по цене от 3 млн 820 тыс. рублей. Цены на BMW 6 серии GT начинаются с 4 млн 760 тыс. рублей. А премиум-седан BMW 7 будет доступен от 6 млн 630 тыс. рублей.

Вырастут цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 2 млн 360 тыс. рублей, модель X2 оценили минимум в 2 млн 510 тыс. рублей, а кроссовер BMW X3 можно будет приобрести по цене от 3 млн 970 тысяч рублей. Новая начальная цена BMW X4 составит 4 млн 290 тыс. рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 5 млн 400 тысяч и 6 млн 350 тыс. рублей соответственно. Стоимость BMW X7 будет начинаться от 7 млн 020 тыс. рублей.

Сколько сейчас стоят новые автомобили BMW, официально представленные в России, можно узнать в каталоге «Цена Авто».