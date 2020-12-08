Nissan показал салон нового Qashqai

Компания Nissan показала салон кроссовера Qashqai третьего поколения, мировая премьера которого запланирована на весну 2021 года. Cроки появления новинки в России пока не объявлены, пишет портал Motor.ru.

В Nissan заявляют, что со сменой поколения Qashqai стал просторнее: пространство в области коленей пассажиров второго ряда увеличилось на 28 мм, еще дополнительные 15 мм появились над головами всех сидящих. Кроме того, багажник стал больше на 74 литра. Для нового Qashqai заявлены система NissanConnect, аудиосистема Bose Premium с 10 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона, а также отделка кресел кожей «наппа» (в топовой комплектации).

Рычаг переключения передач на Qashqai заменили джойстиком, а на полноприводных версиях появилась шайба выбора режимов движения с матовым хромированным кольцом и глянцевой центральной частью.

Qashqai третьего поколения станет первой европейской моделью Nissan, построенной на платформе CMF-C. Архитектура позволит снизить массу модели (в общей сложности почти на 60 кг) за счет применения более легких материалов. К примеру, двери, передние крылья и капот кроссовера будут выполнены из алюминия, который позволит автомобилю «похудеть» на 21 кг. Крышку багажника выполнят из композита.

Из линейки силовых агрегатов исчезнет дизельный мотор. Новый Qashqai будет предложен на европейском рынке с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем, доступным в двух вариантах мощности. Кроме того, третье поколение кроссовера получит силовую установку e-Power. Входящий в ее состав ДВС не будет приводить в действия колеса напрямую. Двигатель станет подзаряжать батареи, питающие электромотор, увеличивая запас хода в пути.

Напомним, в России для нынешнего поколения Nissan Qashqai доступны два варианта силовых установок: турбированный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра (115 л.с.) и атмосферный 2,0-литровый мотор (144 л.с.) Двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT, которая в новом Qashqai была перенастроена специально для российского рынка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Nissan начали продажи кроссовера Nissan Qashqai 2020-го модельного года. Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе. Цены на Nissan Qashqai 2020-го модельного года в комплектации XE начинаются с отметки 1 млн 413 тыс. рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE составит от 1 млн 540 тыс. рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 млн 864 тыс. рублей (для комплектации SE Yandex) и от 1 млн 928 тыс. рублей (для комплектации LE Yandex). Стоимость автомобиля в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,0 л. составляет 2 млн 026 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Nissan, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».