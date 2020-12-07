Лимитированная серия MINI Cooper S Paddy Hopkirk Edition появится в России

Компания BMW Group представляет лимитированную серию Paddy Hopkirk Edition, посвященную пилоту, который принес классическому Mini первую победу на легендарном ралли Монте-Карло. Эксклюзивная версия трехдверного MINI Cooper S уже доступна в России – только онлайн, сообщает пресс-служба британской марки. Для российского рынка предназначена партия из 37 MINI Cooper S в исполнении Paddy Hopkirk Edition. Стоимость новинки составляет 2 млн 800 тыс. рублей, предоплата за автомобиль при покупке онлайн – 37 тыс. рублей.

MINI Paddy Hopkirk Edition оформлен в духе исторической модели: кузов цвета Chili Red и белая крыша. Легендарный номер 37 нанесен на передние двери. Решетка радиатора, вставки в воздухозаборники бампера и капота, дверные ручки и ручка багажника, лючок топливного бака и логотипы MINI выполнены в глянцевом черном цвете. Светодиодные передние фары и задние фонари в дизайне Union Jack тоже в глянцевом черном обрамлении. Также автомобиль получил аэродинамический пакет John Cooper Works и дополнительные светодиодные фары.

Автографами Пэдди Хопкирка украшен капот и дверь багажника. Победный номер 37 встречается на накладках поворотников, чехле для ключа и задних стойках, украшенных наклейками “Paddy Hopkirk Monte Carlo” традиционной для классического ралли формы.

Автомобиль поставляется с двумя комплектами колес: штатные 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна Track Spoke Black и дополнительный комплект из 18-дюймовых матовых легкосплавных дисков дизайна Cross Spoke Jet Black, датчиков RDCi и шин Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF.

Салон в исполнении Paddy Hopkirk Edition отличают накладки на пороги со светящейся надписью “Paddy Hopkirk”, глянцевые внутренние поверхности Piano Black на передней панели и автограф легендарного пилота на декоративной планке со стороны пассажира.

Завершает образ белая полоса на капоте со стороны водителя с нанесенной с использованием 3D-эффекта комбинацией цифр и букв 33 EJB – номерного знака автомобиля, победившего в Монте-Карло в 1964 году.

В оснащение автомобилей лимитированной серии вошли спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира, отделка салона кожей Cross Punch Carbon Black, аудиосистема Hi-Fi Harman/Kardon, пакет MINI Excitement, MINI Driving Modes, парковочный ассистент, дистанционное управление автомобилем, комплекс средств пассивной и активной безопасности и др.

MINI Cooper S Paddy Hopkirk Edition оснащен 4-цилиндровым турбомотором (192 л.с. и 280 Нм) и 7-ступенчатой спортивной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года и в начале 2021 года – смотрите в «Календаре новинок».