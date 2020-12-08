Volkswagen разработает бюджетный электрокар для массового рынка

Немецкий концерн Volkswagen намерен выпустить на массовый рынок небольшой и недорогой электромобиль. По данным источников агентства Reuters, такие планы в компании появились в связи с ужесточением мер, которые разные правительства принимают для достижения «нулевого выброса».

Например, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон намерен к 2030 году запретить продажу в стране автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и гибридов. В Volkswagen уверены, что эти и другие ограничения разных стран заставят концерн через 10 лет продавать в Европе не 40% гибридов и электрокаров, как предполагалось ранее, а уже 60%, пишет портал Autonews.ru.

Внутри компании проект якобы называют Small BEV, что можно перевести как «маленькая машина на электробатарее». Ожидается, что автомобиль будет размером с модель Polo и по стоимости не будет превышать 25 тысяч евро – это около 2,3 млн рублей по нынешнему курсу. Это сделает Small BEV дешевле, чем нынешний электрокар Volkswagen ID.3, продажи которого стартовали в сентябре. При этом хэтчбек уже успел стать самым продаваемым электрокаром в Европе по итогам октября.

В компании пока не рассказали, как может выглядеть будущий электромобиль, когда он может быть выпущен в массовое производство и где его могут собирать.

Ранее Volkswagen объявил, что в ближайшие пять лет потратит на проектирование и производство электромобилей 35 млрд евро. Такая сумма была одобрена руководителями компании на 69-м раунде планирования. В компании намерены полностью исключить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году, а уменьшить их – уже через 10 лет. К 2030 году автопроизводитель хочет расширить линейку гибридных моделей с 30 до 60-ти, а электрических – с 20 до 70-ти.