KIA открыла новый дилерский центр в Казани

Компания KIA Motors открыла в Казани новый дилерский центр KIA – КАН АВТО-2. Это уже шестой официальный дилерский центр бренда в столице Татарстана, однако именно КАН АВТО-2 становится первым в Казани, полностью соответствующим новым фирменным стандартам KIA, направленным на трансформацию точки продаж и обслуживания в многоцелевое пространство, сообщает пресс-служба корейской марки.

Общая площадь нового дилерского центра составляет 4555 кв.м, на которых разместились просторный 711-метровый шоу-рум на 16 автомобилей, слесарный цех площадью 792 кв.м, рассчитанный на 16 рабочих постов с прямой приемкой, и склад запасных частей, площадь которого составляет 241 кв. м. Дополнительный комфорт обеспечивает наличие собственного подземного паркинга, на котором находятся имеющиеся в наличии автомобили – помимо непосредственно шоу-рума, клиенты имеют возможность осматривать и выбирать автомобили в тепле и уюте.

Как отмечается, Казань, Татарстан и Приволжский Федеральный округ – важный рынок для бренда KIA. Корейский производитель удерживает здесь уверенное лидерство среди всех иностранных брендов, при этом доля рынка 11,4% позволяет и дальше наращивать присутствие в регионе. Казань является пятым по объемам реализации автомобилей KIA городом в Российской Федерации, за десять месяцев текущего года здесь продан 4601 автомобиль.

Полный список дилеров KIA (и не только KIA) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».