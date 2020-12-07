Импорт автомобилей в Таджикистане снизился почти на треть

С января по октябрь 2020 года Республика Таджикистан импортировала транспортные средства на сумму более 184,2 млн долларов, что на 32,4% или на 88,4 млн долларов меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Такие данные опубликовал «Спутник Таджикистана», ссылаясь на информацию Агентства по статистике республики.

При этом отмечается, что большую часть ввозимых автомобилей составили машины с пробегом из низкой ценовой категории. Самыми популярными импортируемыми марками легковых автомобилей за указанный период стали: Opel, Hyundai, Toyota и Mercedes-Benz. Что касается грузовых автомобилей - здесь лидирующее место заняли китайские производители.

Экспорт транспортных средств из Таджикистана демонстрирует еще большее падение. По данным таможенной службы, сумма экспорта транспортных средств с января по октябрь 2020 года снизилась по сравнению с прошлым годом на 73%, или на 10,5 тыс. долларов и составила более 3,8 млн долларов.

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