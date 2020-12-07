63% транспортных средств в России - местного производства | АВТОСТАТ

63% транспортных средств в России - местного производства

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63% транспортных средств в России - местного производства

Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2020
Все оперативные данные

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2020 года в России числилось более 55 млн транспортных средств (легковые, грузовые, легкие коммерческие автомобили, автобусы, мотоциклы). При этом 63,3% из них (35 млн шт.) собраны на территории нашей страны.

Самая высокая доля отечественной сборки отмечена в сегменте автобусов. Так, 74,5% из них произведена на территории РФ. Немного ниже она среди грузовых машин - 70,3%. На третьем месте по доле локально произведенных в нашей стране автомобилей находится сегмент LCV, показатель которого составил 67,5%.

Что касается легковых машин (самый многочисленный из пяти сегментов), то здесь на долю техники российского производства пришлось 62,3%. А самый низкий результат в этом плане имеют мотоциклы - только 61,7% из них отечественной сборки.

Более широкая информация о парке транспортных средств в нашей стране, его состоянии, с разбивкой на сегменты и по городам-ргионам, содержится в отчетах, подготовленных экспертами агентства.

Фото: АВТОСТАТ.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автобусы легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили парк мотоциклы

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