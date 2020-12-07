Роспотребнадзор: россияне стали чаще жаловаться на обман при покупке автомобилей

Специалисты Роспотребнадзора РФ, проанализировав число обращений, связанных с покупкой новых и подержанных автомобилей в автосалонах, пришли к выводу, что таких обращений в последнее время стало больше. Покупатели жалуются на обман и навязывание дополнительных услуг. Перечислены наиболее типичные и распространенные нарушения прав потребителей.

Так, например, чтобы привлечь покупателей в автосалон, в рекламных объявлениях и при обращении по телефонам недобросовестные продавцы указывают недостоверную (заниженную) стоимость автомобиля. До показа автомобиля или заключения договора-купли продажи некоторые продавцы настаивают на подписании предварительного договора с передачей первоначального взноса (аванса, предоплаты, залога, задатка и т.п.), а в договоре содержатся условия об удержании всей суммы указанного взноса или его части. При заключении договора купли-продажи автомобиля с привлечением кредитных средств потребителям предоставляется недостоверная информация о размере процентной ставки (в рекламных объявлениях на сайтах и в буклете указана одна процентная ставка, а при заключении договора она оказывается выше).

Также распространенным нарушением стало то, что продавцы вместе с покупкой автомобиля часто навязывают различные товары, работы, услуги (навязывают более дорогую комплектацию автомобиля и дополнительные сервисные работы, установку дополнительного оборудования, в качестве условия покупки требуют заключение договора по страхованию и т.п.). Роспотребнадзор напоминает, что по российским законам, компания, виновная в нарушении одного из основополагающих прав потребителей на свободный выбор услуг, должна возместить потребителю все убытки, включая цену навязанных товаров или услуг.

Учитывая рост подобных жалоб в последнее время, Роспотребнадзор напоминает покупателям, что они имеют полное право жаловаться в ряд инстанций (к автопроизводителю и дистрибьютору, в Роспотребнадзор, в суд). Если столкнулись с мошенничеством - в органы внутренних дел. Поводом для жалоб с требованием могут стать: несоответствие фактической цены в договоре и заявленной в рекламе или на сайте; несоответствие комплектации автомобиля; отказ вернуть покупателю внесенный аванс; навязывание дополнительных товаров, работ, услуг; продажа подержанного авто, прошедшего «предпродажную подготовку» под видом нового и др.

На официальном сайте Роспотребнадзора есть целый перечень рекомендаций по выбору автосалона, правилам подписания договора и акта приема-передачи автомобиля при покупке.

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