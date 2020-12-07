Hyundai Tucson в ноябре установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Hyundai в ноябре реализовали 17446 автомобилей – на 7% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 146890 машин (-11%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в ноябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 7692 проданных машины (+6%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация выросла на 29% и составила 5791 автомобиль. Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 3003 покупателей (+40%), что стало рекордом для модели на российском рынке. Далее следует среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 712 реализованных машин (-40%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 143 автомобиля (-73%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце ноября российские дилеры Hyundai начали продажи нового полноразмерного кроссовера Palisade – флагмана SUV-линейки Hyundai. Новинка доступна в комплектациях – Lifestyle, Prestige и High-Tech, в эксклюзивной топовой версии Cosmos – по цене от 3 млн 149 тыс. рублей до 3 млн 829 тыс. рублей.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.