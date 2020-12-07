Правительство утвердило перечень технологий для локализации по СПИКам

Правительство утвердило перечень технологий, которые могут локализовать инвесторы в рамках новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0). По каждой из технологий установлен отдельный срок, в который можно подписаться на такой проект – после него технология станет неактуальной. Заключение контрактов теперь пройдет через конкурсы на основе этого перечня. Держатели действующих СПИК также могут участвовать в конкурсе на локализацию технологий, но не в рамках того проекта, по которому уже реализуется контракт, пишет газета «Коммерсант».

Этот перечень – одно из ключевых отличий нового механизма от действующих СПИК. В их рамках инвестор мог предлагать любые проекты по локализации, и только в процессе обсуждения правительство высказывало заинтересованность в той или иной операции или технологии. Фактически с утверждением перечня возобновилась возможность получить льготы в обмен на инвестиции в рамках механизма специнвестконтракта, хотя рамочный закон был принят еще в 2019 году.

В рамках новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0) инвесторы смогут претендовать на ряд налоговых льгот. Среди региональных налогов это обнуление ставки налога на прибыль, снижение налогов на землю, имущество и транспорт, среди федеральных – только ставки налога на прибыль. Подход к обнулению ставки налога на прибыль предполагает, что претендовать на это инвестор может только в случае, если более 90% доходов – от предмета СПИК. Также возможен раздельный учет доходов от продукции в рамках СПИК (к ней будет применяться обнуление ставки) и остальной деятельности компании.

В отличие от СПИК в его второй версии снята планка по минимальному уровню инвестиций (ранее – 750 млн руб.), а также увеличены сроки контракта с максимальных десяти лет в первой версии до 15 лет при инвестициях менее 50 млрд рублей или 20 лет при инвестициях свыше этой суммы.

Задача инвестора – реализовать инвестиционный проект по внедрению таких технологий для освоения на их базе серийного производства промышленной продукции в России, говорит заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков. Инвестор может как сам разработать такую технологию, так и воспользоваться уже имеющейся, получив на ее использование необходимые права. Развитие технологических компетенций в отдельном сегменте затрагивает, как правило, сразу несколько смежных отраслей, продолжает он: в цепочку производства автокомпонентов, к примеру, могут быть одновременно вовлечены предприятия автопрома, электронной, стекольной, кабельной и других секторов промышленности.

В обновленный перечень включено 630 современных технологий из порядка 15 отраслей промышленности. Отметим, что в него вошел широкий круг операций, которые предполагают локализацию автокомпонентов. Ранее их производители не были заинтересованы в СПИК. Также внимание уделяется машинам на альтернативных видах топлива, в частности, легкого коммерческого автомобиля на электротяге, двигателям на газомоторном топливе.

Глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев отмечает, что перечень технологий создает основание для заключения в будущем СПИКов 2.0. В настоящий момент преимущества присоединения к этому механизму для производителей автокомпонентов недостаточно очевидны, отмечает он. «Можно предположить, что гранты, например, на субсидирование затрат на НИОКР и субсидии на софинансирование капзатрат будут привязаны к этому перечню»,– говорит г-н Беляев.

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