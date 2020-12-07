SsangYong представил обновленный Rexton

Компания SsangYong, которая терпит убытки уже несколько лет подряд, в стремлении поправить свое положение на рынке представила глобальную версию обновленного рамного внедорожника Rexton. Продажи новинки в Южной Корее уже стартовали, пишет портал Motor.ru. На домашнем рынке цены на обновленный SsangYong Rexton стартуют с отметки в 36,95 млн вон (2,53 млн рублей). В Европу новинка приедет весной 2021 года, а вот в России внедорожник не появится – SsangYong покинул отечественный рынок из-за плохих продаж.

В самой SsangYong изменения модели характеризуют как смену поколения, однако в реальности «пятый» Rexton с индексом Y450 скорее напоминает модернизированную версию предшественника с пересмотренным оформлением передка и увеличенной крупноячеистой решеткой радиатора. Среди других отличий – диодные фары, иная форма обоих бамперов и иной рисунок задних фонарей.

Габариты внедорожника почти не изменились: в длину он по-прежнему достигает 4850 мм, в ширину – 1960 мм, а высота выросла до 1825 мм (+25 мм). Расстояние между осями составляет 2865 мм. Клиренс остался прежним – 224 мм. В багажнике умещается от 784 до 1977 литров груза в зависимости от положения задних сидений. Будут доступны как пяти-, так и семиместная версия.

Салон претерпел еще меньше изменений. В «базе» Rexton оснащается аналоговой приборной панелью и восьмидюймовым экраном мультимедийной системы. В числе новшеств – иной руль, усеченный снизу, переоформленные дверные карты и более качественные материалы отделки. Топовому внедорожнику положены цифровая «приборка» размерностью 12,3 дюйма и мультимедиа с дисплеем диагональю 9,2 дюйма.

В список оснащения вошел адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и экстренного торможения, а также система мониторинга слепых зон и ассистент при езде с прицепом. Подушек безопасности по-прежнему девять.

Базовый двигатель у рестайлингового Rexton тоже прежний – это 2,2-литровый турбированный «дизель», форсированный с 181 до 202 л.с. и с 420 до 440 Нм крутящего момента. Пару ему составляет новый 8-диапазонный автомат, заменивший 7G-tronic от Mercedes-Benz. Привод по умолчанию задний, также доступен подключаемый полный 4Tronic.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».