Прогноз до 2025 года: как быстро восстановится российский авторынок после кризиса? | АВТОСТАТ

Прогноз до 2025 года: как быстро восстановится российский авторынок после кризиса?

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Прогноз до 2025 года: как быстро восстановится российский авторынок после кризиса?

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года
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Таким вопросом задались эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и попытались описать развитие событий на автомобильном рынке вплоть до 2025 года. В расчет принимались даже такие трудно предсказуемые факторы, как мировые нефтяные цены, пандемия коронавируса и развитие современных технологий автомобилестроения.

В итоге прогноз был разработан для трех рыночных сценариев: базового, оптимистичного и пессимистичного.

За основу базового сценария был принят прогноз, положенный в основу бюджета РФ на 2021 – 2023 гг. При этом предполагается, что в 2021 году российская экономика будет восстанавливаться невысокими темпами, а борьба с пандемией в целом будет завершена до конца года.

Согласно этому сценарию, в 2021 году следует ожидать снижения рынка новых автомобилей на 5 – 6%, а рынка автомобилей с пробегом – до 1%. В последующие годы прогнозируется умеренный рост обоих рынков.

Более подробная информация по теме содержится в отчете «Прогноз рынка до 2025 года».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи обзор рынка автомобилей прогноз авторынка

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