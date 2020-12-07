Прогноз до 2025 года: как быстро восстановится российский авторынок после кризиса?

Таким вопросом задались эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и попытались описать развитие событий на автомобильном рынке вплоть до 2025 года. В расчет принимались даже такие трудно предсказуемые факторы, как мировые нефтяные цены, пандемия коронавируса и развитие современных технологий автомобилестроения.

В итоге прогноз был разработан для трех рыночных сценариев: базового, оптимистичного и пессимистичного.

За основу базового сценария был принят прогноз, положенный в основу бюджета РФ на 2021 – 2023 гг. При этом предполагается, что в 2021 году российская экономика будет восстанавливаться невысокими темпами, а борьба с пандемией в целом будет завершена до конца года.

Согласно этому сценарию, в 2021 году следует ожидать снижения рынка новых автомобилей на 5 – 6%, а рынка автомобилей с пробегом – до 1%. В последующие годы прогнозируется умеренный рост обоих рынков.

Более подробная информация по теме содержится в отчете «Прогноз рынка до 2025 года».