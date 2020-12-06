KIA Rio X-Line и LADA Vesta SW Cross: сколько потратят их владельцы за месяц?

С помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО*)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили сравнить две популярные у россиян кросс-модели, которые можно назвать конкурентами. Рассчитаем, во сколько обойдется владельцам содержание KIA Rio X-Line и LADA Vesta SW Cross.

Несмотря на то, что кросс-версия «Весты» в начальной комплектации стоит дешевле «корейца» (на 72 – 73 тыс. руб.), по продажам она ему уступает. Если рассматривать статистику за 10 месяцев, то за это время KIA Rio X-Line, по данным АЕБ, был реализован в количестве 31800 единиц. У LADA Vesta SW Cross объем продаж за тот же период оказался в 1,5 раза меньше – 20800 штук. Кто из них окажется выгоднее во владении?

Если взять версии обеих моделей с механической КП, то наиболее выгодной окажется эксплуатация «Весты» SW Cross с мотором 1,6 л (106 л.с.). Каждый километр ее пробега обойдется в 8,8 руб. Один километр пробега у «Рио» X-Line с двигателем 1,4 л (100 л.с.) будет стоить чуть дороже – 9 руб.

А вот версии с более мощными моторами (и тоже с «механикой») по владению уже будут идентичны – 9,3 руб. за 1 км. Напомним, что LADA Vesta SW Cross еще оснащается двигателем объемом 1,8 литра (122 л.с.), а KIA Rio X-Line – объемом 1,6 литра (123 л.с.).

Таким образом, владельцы обеих моделей потратят на их содержание за месяц от 14,7 тыс. до 15,5 тыс. руб. А за 5 лет или 100 тыс. км пробега набежит сумма от 880 тыс. до 930 тыс. руб. (расчет произведен для Москвы и Подмосковья, возраст водителя – 40 лет, его стаж – 20 лет).

Отметим, что владельцы кросс-универсалов Vesta сэкономят на КАСКО, а обладатели Rio X-Line – на топливе и покупке шин. О том, на что еще пойдут их траты, более подробно можно узнать здесь.

* ТСО – Total Cost of Ownership.

Фото: automps.ru (Пётр Меньших).