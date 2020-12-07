Где в России меньше всего любят китайские автомобили: ТОП-10 регионов

Оказывается, в нашей стране есть один регион, жители которого за 10 месяцев нынешнего года не приобрели ни одного нового легкового автомобиля китайских марок. Это выяснили эксперт аналитического агентства «АВТОСТАТ» и привели еще десятку субъектов РФ с наименьшей долей покупок машин из КНР.

По данным агентства, с января по октябрь ни одного нового китайского автомобиля не было куплено в Ингушетии. А ТОП-10 регионов по наименьшей лояльности к моделям из Поднебесной возглавил Приморский край. Так, местные жители приобрели всего 10 автомобилей китайских брендов, вследствие чего их доля составила 0,21% от общего объема рынка новых легковых машин.

Чуть «выше» этот показатель на Сахалине (0,22%), а еще у пяти субъектов РФ он тоже составляет менее 1%: Хабаровский край (0,37%), Дагестан (0,43%), Чечня (0,5%), Амурская область (0,52%) и Калмыкия (0,97%). Кроме них, в десятку регионов с наименьшей рыночной долей «китайцев» также попали: Еврейская АО (1,32%), Якутия (1,42%) и Северная Осетия (1,44%).

Напомним, что ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили список российских регионов с наибольшей долей рынка новых китайских машин.

Полный список дилеров автопроизводителей из Китая (и не только) по городам РФ можно найти здесь.

Фото: Zotye.