ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам ноября

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в ноябре стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 7692 автомобиля, что на 6% выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял внедорожник LADA 4x4 с показателем 3513 проданных машин (+20%). Третий результат показал Renault Duster – 3453 автомобиля, что соответствует прошлогоднему уровню. Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 3310 экземпляров (-11%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Toyota RAV4, чьи продажи составили 3309 машин (+24%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам ноября также вошли Hyundai Tucson (3003 шт., +40%), Skoda Kodiaq (2827 шт., +11%), KIA Sportage (2651 шт., -10%), LADA Niva (2248 шт.) и Mazda CX-5 (2221 шт., +8%).

Стоит отметить, что по итогам одиннадцати месяцев 2020 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 66478 реализованных машин (+1%). Далее следуют Toyota RAV4, разошедшийся в количестве 33033 единиц (+29%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 30299 автомобилей (-18%).

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