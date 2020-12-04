ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам ноября | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам ноября

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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам ноября

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Самой продаваемой моделью в России по итогам ноября стала LADA Granta, чья реализация составила 14540 автомобилей (+16%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11771 машина, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 9938 проданных автомобилей (+29%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7692 экземпляра (+6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 5809 штук, что на 24% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи выросли на 29% до 5791 машины. Седан Renault Logan выбрали 4211 покупателей – на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Реализация лифтбека Skoda Rapid нового поколения составила 3805 единиц. Спрос на внедорожник LADA 4x4 вырос на 20% до 3513 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Duster с показателем 3453 проданных машины, что соответствует прошлогоднему уровню.

Быстро узнать стоимость любого из этих автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи обзор рынка автомобилей

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