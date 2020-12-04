Российский авторынок в ноябре продолжил рост

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре увеличились на 5,9% до 157580 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года российский авторынок составил 1 млн 346 тыс. 351 автомобиль (-10,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, хорошее начало предновогодней гонки, как ожидалось, продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке. Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года в России будет продано 1 млн 552 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 38064 автомобиля (+22%). Стоит отметить, что это лучший результат месячных продаж АВТОВАЗа с декабря 2013 года. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 21012 машин (+7%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 17446 проданных автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13852 покупателя (+8%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи продажи составили 10208 машин (+11%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам ноября также вошли Skoda (9666 шт., +7%), Toyota (8199 шт., -7%), ГАЗ (5540 шт., -12%), Nissan (4924 шт., -4%) и УАЗ (4109 шт., +10%).

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.