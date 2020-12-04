Каждый пятый легковой автомобиль в России – стандарта «Евро-5» и выше

В нашей стране насчитывается свыше 9 млн легковых машин, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-5» и «Евро-6». Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в общей сложности на них приходится 21% российского парка, т.е. примерно каждый пятый автомобиль.

Напомним, что с 1 января 2016 года в России действует стандарт «Евро-5» (для производимых и ввозимых транспортных средств). По состоянию на 1 июля 2020 года в стране зарегистрировано уже 8,9 млн легковых машин этого стандарта. А еще около 440 тыс. – это уже автомобили стандарта «Евро-6».

Отметим, что именно в легковом сегменте зафиксирована наибольшая доля транспортных средств стандарта «Евро-5» и выше. Так, у грузовиков этот показатель составляет почти 7%, среди LCV – еще меньше (6,4%), а у автобусов он даже не дотягивает до 3%.

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Фото: АВТОСТАТ.