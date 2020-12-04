Volkswagen отправит в отставку Arteon и Passat в кузове седан

Компания Volkswagen отправит в отставку семейство Arteon и седан Passat. В канун полувекового юбилея Passat в 2023 году легендарное семейство сменит поколение, и преемник появится только у универсала Passat Variant, пишет портал Motor.ru. Не планируют развивать и линейку Arteon: на смену «дизайнерским» лифтбеку и универсалу придёт электрокар.

По данным Automotive News Europe, концерн Volkswagen решил не вкладываться в разработку нового трехобъемного Passat, чтобы сократить внутреннюю конкуренцию с Skoda Superb. Полностью отказываться от «Пассата» пока не планируют: модель сохранится в гамме в виде универсала. В следующем поколении Passat и Superb будут выпускаться на одном предприятии в Словакии. Завод в немецком Эмдене, на котором сейчас собирают и Passat, и Arteon, перепрофилируют под электромобили. Конвейер в Эмдене станет основной площадкой для серийной версии универсала ID. Space Vizzion и электроседана с идентичной технической начинкой.

Недавно североамериканский филиал Volkswagen подтвердил скорый отказ от местной версии Passat на старой платформе PQ46: в США и Канаде модель исчезнет из линейки в течение двух лет. В Новом Свете на смену «Пассату» также придут электромобили на «тележке» MEB.

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