«Автотор» улучшил прогноз выпуска автомобилей на 2020 год

Калининградский завод «Автотор» рассчитывает выпустить по итогам 2020 года 150 тыс. автомобилей - на 30% меньше, чем годом ранее, сообщил основатель компании Владимир Щербаков. По его словам, производство в следующем году компания видит примерно на том же уровне, но при условии сохранения господдержки авторынка объемы производства могут и вырасти, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, ранее В.Щербаков прогнозировал более существенное падение производства в 2020 году - в среднем на 40%. В октябре вице-президент «Автотор Холдинг» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко говорил, что по итогам года планируется произвести 145 тыс. автомобилей - на 32% меньше, чем годом ранее.

Между тем, группа компаний «Автотор» намерена производить автомобили на электрической тяге и водородном топливе, рассказал В.Щербаков. По его словам, эти планы компания обсуждает с профильными министерствами и намерена реализовать их в ближайшие четыре-пять лет.

Кроме того, «Автотор» планирует вернуться к проекту создания под Калининградом кластера по производству автокомпонентов. «В настоящее время мы ведем переговоры с Минпромторгом России, правительством Калининградской области, на которых берем на себя обязательства по углубленной локализации производства. Мы должны примерно за 5-7 лет радикально уйти от действующей технологии производства SKD (крупноузловая сборка), полностью перейдя на технологии CKD, и очень много компонентов производить на заводах в России. Мы имеем ввиду, прежде всего, Калининград», - сказал Щербаков.

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