«Автотор» улучшил прогноз выпуска автомобилей на 2020 год | АВТОСТАТ

«Автотор» улучшил прогноз выпуска автомобилей на 2020 год

271 0

«Автотор» улучшил прогноз выпуска автомобилей на 2020 год

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Калининградский завод «Автотор» рассчитывает выпустить по итогам 2020 года 150 тыс. автомобилей - на 30% меньше, чем годом ранее, сообщил основатель компании Владимир Щербаков. По его словам, производство в следующем году компания видит примерно на том же уровне, но при условии сохранения господдержки авторынка объемы производства могут и вырасти, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, ранее В.Щербаков прогнозировал более существенное падение производства в 2020 году - в среднем на 40%. В октябре вице-президент «Автотор Холдинг» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко говорил, что по итогам года планируется произвести 145 тыс. автомобилей - на 32% меньше, чем годом ранее.

Между тем, группа компаний «Автотор» намерена производить автомобили на электрической тяге и водородном топливе, рассказал В.Щербаков. По его словам, эти планы компания обсуждает с профильными министерствами и намерена реализовать их в ближайшие четыре-пять лет.

Кроме того, «Автотор» планирует вернуться к проекту создания под Калининградом кластера по производству автокомпонентов. «В настоящее время мы ведем переговоры с Минпромторгом России, правительством Калининградской области, на которых берем на себя обязательства по углубленной локализации производства. Мы должны примерно за 5-7 лет радикально уйти от действующей технологии производства SKD (крупноузловая сборка), полностью перейдя на технологии CKD, и очень много компонентов производить на заводах в России. Мы имеем ввиду, прежде всего, Калининград», - сказал Щербаков.

Быстро узнать стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство локализация разработки автотор

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно