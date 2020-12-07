Новая Mazda2 для Европы станет перелицованным гибридом Toyota Yaris

Компактный хэтчбек Mazda2 следующего поколения будет представлять собой перелицованную версию гибридной модификации Toyota Yaris. Новинка встанет на конвейер в 2022 году, пишет портал Autonews.ru. Выпуск модели наладят на предприятии Toyota во французском Валансьене, где сейчас производят хэтчбеки Yaris и кроссоверы Yaris Cross.

По данным издания Autocar, новинка будет разработана совместными усилиями специалистов компаний Mazda и Toyota, которые тесно сотрудничают на протяжении последних пяти лет. Хэтчбек станет слегка модернизированным вариантом Yaris, оснащенным гибридной силовой установкой Toyota Hybrid System II (THS II). В ее состав входит бензиновый 1,5-литровый атмосферный трехцилиндровый двигатель, работающий вместе c электромотором. Суммарная отдача агрегатов составляет 117 л.с. Такой автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом, реализованным за счет дополнительного электрического двигателя на задней оси.

Компания Mazda и Toyota начали плотно сотрудничать в 2015 году. Партнерство предполагает обмен опытом в области новых двигателей внутреннего сгорания и электрических агрегатов, а также совместную работу над информационно-развлекательными системами и электронными «помощниками».

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