Honda CR-V остался в Европе без бензиновых двигателей

Компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для европейского рынка. Модель теперь будет доступна в странах ЕС исключительно с гибридной силовой установкой – автопроизводитель убрал из моторной гаммы классические бензиновые двигатели внутреннего сгорания.

Как пишет портал Autonews.ru, изменения во внешности сведены к минимуму: от предшественника кроссовер можно отличить благодаря новым 18-дюймовым колесным дискам, тонированным стеклам в базовой версии, а также надписи «e: HEV», говорящей об электрифицированном силовом агрегате. В салоне изменилось оформление передней панели и дверных карт, а для «старших» комплектаций стала доступна беспроводная зарядная станция для смартфонов.

Обновленная Honda CR-V будет доступна в Европе с силовой установкой i-MMD. Она создана на базе 2,0-литрового бензинового мотора, который работает по циклу Аткинсона, обеспечивающему улучшенную экономию горючего. Двигатель действует с двумя электромоторами, один из которых выполняет функцию генератора, а второй задействован в качестве дополнительного тягового агрегата. В сумме система выдает 212 л.с. и 315 Нм крутящего момента.

Компания Honda постепенно осуществляет свою новую стратегию, согласно которой в течение следующих нескольких лет японцы полностью освободят свой модельный ряд от автомобилей с классическими двигателями, которые заменят электрокарами и гибридами.

В России на данный момент Honda CR-V доступен со 150-сильным 2,0-литровым бензиновым мотором, а также с 2,4-литровым агрегатом, выдающим 186 л.с. Оба агрегата работают совместно с системой полного привода и вариатором. Цены на кроссовер начинаются от 2 млн 299 тыс. 900 рублей.

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