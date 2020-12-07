MINI выпустит электрическую версию John Cooper Works | АВТОСТАТ

MINI выпустит электрическую версию John Cooper Works

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MINI выпустит электрическую версию John Cooper Works

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Компания MINI работает над электрическими версиями моделей John Cooper Works. Сегодня в модельном ряду присутствуют две модели с электроприводом: MINI Cooper SE Countryman ALL4 и MINI Cooper SE, сообщает пресс-служба британской марки. Вывод на рынок подключаемого гибрида Cooper SE Countryman ALL4 (расход топлива в смешанном цикле 2,0–1,7 л/100 км) привел к тому, что доля электрифицированных автомобилей достигла 5% от общего объема продаж MINI. В 2019 году дебютировал полностью электрический Cooper SE, и за несколько месяцев доля электрифицированных автомобилей достигла 10%.

Архитектура MINI и новые технологии электрических силовых установок позволяют создать электромобиль в соответствии со спортивными амбициями John Cooper Works. Поэтому скоро модельная линейка John Cooper Works будет включать как автомобили с традиционным ДВС, так и версии с электродвигателем.

«Работа над электрическими MINI John Cooper Works показывает важность электромобилей для будущего бренда. При этом модели John Cooper Works с традиционными двигателями внутреннего сгорания по-прежнему играют важную роль», – отметил глава MINI Бернд Кёрбер.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили разработки премиум-марки mini mini john cooper works paceman

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